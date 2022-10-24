«الصحة»: اتبع هذه القاعدة الذهبية لتحسين حالتك النفسية

تواصل – فريق التحرير:

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الاثنين، باتباع قاعدة ذهبية لتحسين الصحة النفسية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت المنصة، إن “الغذاء من العوامل الرئيسة في تحسين الصحة النفسية، اهتم بجودة وتوازن وجباتك الرئيسة والخفيفة”.

قواعد ذهبية للصحة النفسية

وقبل أسبوعين، كتبت المنصة على حسابها: “لتعزيز صحتك النفسية: مارس الرياضة، ابتعد عن الضغوط، ودائمًا اختر العلاقات الصحية الإيجابية”.

يشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر من كل عام، وتحديدًا في يوم 10، يجري الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، لتسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية، وإجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية سواء من حيث الخدمات أو وسائل الوقاية على حد سواء.

والصحة النفسية مهمة جدًا للإنسان، حيث تؤدي إلى تحقيق التوافق والانسجام والتكامل بين خصائص شخصية الفرد في جوانبها العقلية والانفعالية ،وكذلك تسهم في استثمار طاقاته المختلفة على أتم وجه بما يحقق أهدافه.

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