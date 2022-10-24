الاستخبارات البريطانية: روسيا تستخدم هذا النوع من المسيّرات الإيرانية بأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تستخدم مسيّرات إيرانية «شاهد – 136» لاختراق أجواء أوكرانيا.

وأوضحت أن الجهود الأوكرانية لإسقاط المسيّرات الإيرانية تحقق نجاحًا متزايدًا، بينما القوات الروسية تواصل استخدام المسيّرات الإيرانية لضرب الأهداف الأوكرانية.

فيما رفض وزير الدفاع البريطاني اتهامات نظيره الروسي لأوكرانيا بشأن محاولة تصعيد النزاع، مؤكدًا دعم لندن وقف التصعيد وأنه على موسكو وكييف السعي لحل الصراع.

وفي بيان فرنسي بريطاني أمريكي، تم التأكيد على مواصلة دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن أراضيها طالما كان ذلك ضروريا، والدعم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية في مواجهة العدوان الروسي.

في الوقت نفسه، ا‘لنت وزارة الدفاع الروسية أنها تواصل استهداف منشآت طاقة وأخرى عسكرية في أوكرانيا.

وأشار«البنتاجون»، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي أكد خلال الاتصال مع نظيره الروسي أهمية التواصل وسط حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا.

إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

وفي وقت سابق، كشف المستشار، جيك سوليفان، مسؤول الأمن القومي الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة.

كما أوضح سوليفان أن من ضمن الصفقة المبرمة بين كل من إيران وروسيا، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تقوم بتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة.

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