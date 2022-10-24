الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف جديدة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– مساعد إداري.

الوصف الوظيفي

– التنسيق والتواصل مع المعنيين داخل الهيئة وإدخال البيانات في الأنظمة الإلكترونية، وجمع المعلومات وإعداد المراسلات والتقارير لتقديم الدعم والمساندة في الإدارة بما يمكنهم من القيام بمهاهم التخصصية بالأوقات المناسبة وفق معايير الجودة المتبعة.

المهام التدريبية

يتواصل مع الوحدات التنظيمية في الهيئة لتزويدهم بالمعلومات والتقارير المطلوبة في الأوقات المناسبة ويقدم الدعم لهم ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بإدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الأخصائيين في الإدارة.

يُنسق مع موظفي الإدارة لتحديد احتياجاتهم من متطلبات تنفيذ مبادرات ومشاريع الإدارة ويعمل على توفيرها من الوحدات التنظيمية المعنية من أجل تقديم خدمات الموارد البشرية بكفاءة وفعالية.

يُمثل حلقة اتصال الإدارة مع إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي لتوفير كافة البيانات والتقارير المتعلقة بمؤشرات أداء الإدارة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المعنيين.

يجمع ويبحث عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية ويُحللها للمساعدة في إعداد التقارير والدراسات الخاصة بالإدارة.

يُشارك في تنظيم وتنفيذ الفعاليات والأنشطة والمبادرات المرتبطة بالموارد البشرية من أجل تقديم الدعم لكافة الوحدات المعنية والموظفين وتوثيق كافة الجوانب المتعلقة بها.

يُدخل البيانات ويستخرج المعلومات والتقارير من الملفات والأنظمة الإلكترونية من أجل توفيرها للمستخدمين في الأوقات والجودة المناسب

المؤهلات والخبرة

بكالوريوس في إدارة الاعمال أو في تخصصات ذات صلة.

بدون خبرة

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة، عبر حسابها الرسمي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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