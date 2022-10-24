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«سكني» يحدد موعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين

«سكني» يحدد موعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين

«سكني» يحدد موعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين
٠٩:١٩:٠٣ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج سكني، اليوم الاثنين، موعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول موعد إرسال دعم “سكني” للبنوك.

موعد الدعم السكني

وقال الحساب ردًا على السائل: “نود إحاطتكم أنه تم تثبيت تاريخ إيداع الدعم على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين”.

وأضاف: “يتم الإيداع في مدة أقصاها 3 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي كحد أقصى”.

وفي 25 من الشهر الماضي، أودع صندوق التنمية العقارية، مبلغ 871 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2022.

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2022م بلغ نحو 4.9 مليارات ريال.

وأوضح بن ماضي أن إيداع الدعم السكني في موعده يأتي تتويجاً للجهود المستمرة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.

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الكلمات الدلالية:
الدعم السكني برنامج سكني سكني موعد الدعم السكني

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