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بعد اتهام أوكرانيا باستخدامها.. كل ما تريد معرفته عن القنبلة القذرة
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بعد اتهام أوكرانيا باستخدامها.. كل ما تريد معرفته عن القنبلة القذرة

بعد اتهام أوكرانيا باستخدامها.. كل ما تريد معرفته عن القنبلة القذرة

بعد اتهام أوكرانيا باستخدامها.. كل ما تريد معرفته عن القنبلة القذرة
٠٨:٤٣:١٠ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من الرعب العالمي بعد الحديث عن استخدام ما يسمي بـ«القنبلة القذرة» في الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد اتهام الروس للأوكرانيين باستخدام هذا النوع من السلاح الخطير والمحرم دوليًا، رد الرئيس فلوديمير زيلينسكي وحلفاؤه الأمريكان والأوروبيون على مزاعم موسكو بأن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة.

ما هي تلك القنبلة المخيفة؟

وحسب الخبراء، فقد صممت القنبلة القذرة لتلويث منطقة واسعة بمواد مشعة، ما يجعلها خطرة على المدنيين، إلا أنها لا تنطوي على انفجار نووي.

وكشفت «فرانس برس»، أن القنبلة عبارة عن مزيج من المتفجرات، مثل الديناميت، مع مسحوق مشع أو كريات، وأنه عندما يتم تفجير الديناميت أو المتفجرات الأخرى، يحمل الانفجار مواد مشعة إلى منطقة واسعة.

مخاطر القنبلة القذرة

ووفق «العربية»، فإن الخطر الرئيس للقنبلة، يكمن في الانفجار الذي يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة وأضرار واسعة في الممتلكات.

كما أن المواد المشعة المستخدمة في القنبلة القذرة، لا تؤدي إلى تعرض إشعاعي كافٍٍ للتسبب في مرض خطير بشكل فوري، باستثناء الأشخاص الذين يكونون قريبين جدًا من موقع الانفجار، إلا أن الغبار المشع والدخان المنتشر بعيدًا قد يشكل خطورة على الصحة إذا تم استنشاقه.

إشعاع لا يمكن رؤيته أو شمه

وحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن الخطورة الأكبر أن هذا الإشعاع لا يمكن رؤيته أو شمه أو الشعور به أو تذوقه، لذلك تنصح المراكز الصحية عامة باتخاذ إجراءات حماية فورية، أهمها تغطية الأنف والفم، وغسل اليدين فورًا إذا تم لمس مواد لوثت بالإشعاع.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية القنبلة القذرة المواد المشعة روسيا

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