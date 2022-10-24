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بحضور علماء من 50 دولة.. موريتانيا تستضيف مؤتمرًا دوليًا عن الأخلاق النبوية
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بحضور علماء من 50 دولة.. موريتانيا تستضيف مؤتمرًا دوليًا عن الأخلاق النبوية

بحضور علماء من 50 دولة.. موريتانيا تستضيف مؤتمرًا دوليًا عن الأخلاق النبوية

بحضور علماء من 50 دولة.. موريتانيا تستضيف مؤتمرًا دوليًا عن الأخلاق النبوية
٠٨:٤٨:٣١ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن عُلماء الإسلام كتبوا في السيرة النبوية «ما يصعب استيعابُه، وأوضحوا من خلال شروحهم وتحليلاتهم المعاني الجليلة في فصول السيرة.

“العيسى” يلقي كلمة في انطلاق المؤتمر

وألقى العيسى كلمة في انطلاق المؤتمر الدولي للقيم الأخلاقية في السيرة النبوية في نسخته الجديدة، برعاية الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وحضور مفتين وكبار علماء من أكثر من خمسين دولة.

وأشار إلى أن كل مسلم على شوق كبير لمعرفة هذه التفاصيل عن نبيه الكريم، وهو ما حصل «بحمد الله» حيث حَفِظَ اللهُ تلك السيرة العطرة بما حفظ به سبحانَهُ دينَهُ القويم، إذ هي مِنَ الدينِ، وقد أمرنا اللهُ تعالى أن نكون على هديه الكريم.

وأضاف: «لقد تشرفت رابطة العالم الإسلامي بإطلاق متاحف السيرة النبوية (حول العالم)، انطلاقاً من مقرها الرئيس بالمدينة المنورة، واشتملت هذه المتاحفُ على إبراز تفاصيل سيرة سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم موثقة توثيقاً دقيقاً من خلال عرضٍ اعتمد أفضلَ الوسائلِ التقنية المعاصرة».

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الكلمات الدلالية:
الأخلاق النبوية السيرة النبوية العيسى موريتانيا

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