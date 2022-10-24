تنويه من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن العوائد السنوية

تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن العوائد السنوية بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد، عبر حساب خدمة العملاء بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، استفسر عن كيفية الإفصاح عن عائد حكومي سنوي وليس شهري بقيمة ٧٤٧ ريالاً.

ورد حساب المواطن بقوله: يتم الافصاح عن العوائد السنوية بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهرًا لهذا الدخل، ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل “غير ذلك”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسبوعين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص رسالة «حالة الطلب مكتمل»