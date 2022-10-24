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قطاع العقارات يستحوذ على 25% من إجمالي الوكالات الصادرة
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قطاع العقارات يستحوذ على 25% من إجمالي الوكالات الصادرة

قطاع العقارات يستحوذ على 25% من إجمالي الوكالات الصادرة

قطاع العقارات يستحوذ على 25% من إجمالي الوكالات الصادرة
٠٨:١٧:٥٤ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت إحصائية حديثة أن الوكالات الصادرة في قطاع العقارات شكلت النسبة الأعلى من إجمالي الوكالات، التي أصدرتها كتابات العدل في المملكة بنسبة 25 في المئة، حيث بلغ الإجمالي نحو 1.4 مليون خلال الثلاثة شهور الماضية.

عدد الوكالات الصادرة 

وبلغ عدد الوكالات الصادرة لقطاع العقارات 350174 وكالة، تليها المطالبات والمحاكم بـ281201 وكالة، تليها البنوك والمصارف بـ 156703 وكالات.
واستحوذت كتابات العدل في الرياض على إجمالي كتابات العدل بنسبة 92.9 في المئة، و1.3 مليون، تليها منطقة مكة المكرمة 39.7 ألف صك، تليها المنطقة الشرقية بـ19.2 صك، تليها منطقة عسير بـ 10.4 صك.

عدد الصكوك في المدينة المنورة

وبلغ عدد الصكوك التي أصدرتها كتابات العدل في منطقة المدينة المنورة بنحو 7.7 صك، تليها منطقة القصيم بـ6.9 صك، تليها منطقة جازان بـ4485 صكا، تليها منطقة تبوك بـ2746 صكا، تليها منطقة حائل بـ 2489 صكا.

ويقدر عدد الصكوك الصادرة في منطقة نجران 1825 صكا، تليها منطقة الباحة 1541 صكا، وتليها منطقة الحدود الشمالية بـ 1406 صكوك.

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الكلمات الدلالية:
الصكوك العدل العقارات قطاع العقارات وزارة العدل

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