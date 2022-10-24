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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل وسائل صلة الرحم التي ننال بها الأجر والثواب
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل وسائل صلة الرحم التي ننال بها الأجر والثواب

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل وسائل صلة الرحم التي ننال بها الأجر والثواب

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أفضل وسائل صلة الرحم التي ننال بها الأجر والثواب
٠٨:٠٠:٠٨ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الضابط في صلة الرحم هو ما عده الناس في عرفهم صلة.

أفضل وسائل صلة الرحم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن المرجع في صلة الرحم إلى العرف، وهذا باختلاف الزمان والمكان والأمصار والأعصار، وأن من أفضل وسائل صلة الرحم:

1 –  الزيارة وهي أعلى ما تكون من صلة الرحم.

2 – المساعدة المالية، هي أيضًا من أهم درجات صلة الرحم.

3 – المساعدة غير المالية، في أي أمر أو شأن من شؤون الحياة.

4 – الاتصال الهاتفي، لتفقد الأحوال والسؤال عن الأهل والأقارب وذوي الأرحام.

5 – إرسال الرسائل الإلكترونية، للتواصل والسؤال عن الأقربين ومعرفة أحوالهم وأخبارهم.

إنشاء مجموعات على وسائل التواصل

وأشار إلى أنه في العصر الحالي، من وسائل صلة الرحم المهمة، إنشاء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب باعتبار أنها الوسيلة الشعبية والأكثر انتشارًا ومتاحة للجميع.

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الكلمات الدلالية:
الخثلان الوتساب سعد الخثلان صلة الرحم وسائل التواصل

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