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خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج

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خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج

خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج

خدمة اليوم.. 3 خطوات للاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج
٠٧:٤٢:٠٣ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج..

حيث أوضحت وزارة الصحة أن هذه الخدمة تمكِّن المستخدم من متابعة حالة معاملته المقدمة للإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالخارج، من قِبَل الهيئات الطبية العامة والمحلية، أو الملحقيات الصحية بالخارج، أو الجهات الأخرى.

وتشمل الاستعلام عن حالة طلب العلاج بالخارج، أو اعتماده، أو تمديده، كما تشمل طلبات العلاج بالمستشفيات المرجعية لغير السعوديين داخل المملكة، وذلك من خلال هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – أدخل رقم هوية المريض.

2 – بعد التأكد من هوية المريض، يتم إبلاغ المريض بحالة الطلب.

3 – في حال كان الطلب منتهياً، يتم توجيهه لأقرب هيئة طبية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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العلاج بالخارج خدمة اليوم خطوات الاستعلام طلبات العلاج بالخارج وزارة الصحة

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