دراسة حديثة: الموز يعالج كافة متحورات كورونا

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بعد 3 أعوام من الحيرة والقلق والتجارب، كشفت دراسة حديثة عن إنتاج علاج واعد من بروتين الموز، الذي أثبت فعاليته ضد جميع أنواع كوفيد-19 المعروفة والإنفلونزا، في التجارب على الحيوانات.

وقالت كلية الطب بجامعة ميشيجن، إن العلاج الجديد نجح على نماذج حيوانية، في وقت مبكر من إصابتها بالمرض.

علاج لكل متحورات كورونا

من جانبه، قال ديفيد ماركوفيتز، أستاذ الطب الباطني، بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة ميشيجن: “عندما حدث “كوفيد 19″ أردنا بالطبع دراسة إمكانات العلاج واكتشفنا أنه فعال ضد كل نوع من أنواع الفيروسات التاجية، في المختبر وفي الجسم الحي”.

وأضاف: يأمل فريقنا الآن في رؤية العلاج وهو يخضع للاختبار على البشر، حيث نتصور رذاذًا أو قطرات أنف يمكن استخدامها لمنع أو علاج عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا، في المواقف الموسمية والوبائية.

ووفق موقع “سكاي نيوز”، يحمل المكون الجذري للعلاج، “H84T-BanLec”، فائدة فريدة، وفقًا للفريق، لأنه، على عكس العلاجات الأخرى الحالية لفيروس كورونا، فعال ضد جميع متغيرات الفيروس التاجي وكذلك سلالات الإنفلونزا.

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