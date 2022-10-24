ارتفاع أسعار النفط اليوم.. برنت يسجل 94 دولارًا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إذ أدت توقعات بشح الإمدادات على مستوى العالم، قبل تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي، إلى زيادة الأسعار.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6% إلى 94.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.6% إلى 85.56 دولار للبرميل بحسب رويترز.

يذكر أن خام برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 2% الأسبوع الماضي بفعل تراجع الدولار، والآمال في تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

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