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«الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة على 6 مناطق

«الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة على 6 مناطق

«الأرصاد» يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مع رياح نشطة على 6 مناطق
٠٧:٢١:٢٩ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 20 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الجوف السحب الرعدية جازان حالة الطقس رياح نشطة عسير

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