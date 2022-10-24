«العالم ليس غبيا».. زيلينسكي وواشنطن يردان على مزاعم استخدام كييف القنبلة القذرة

تواصل – فريق التحرير:

ردّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على مزاعم موسكو باستخدام كييف لـ”قنبلة قذرة”، كما علقت واشنطن، مساء أمس، معتبرة تصريحات روسيا “خاطئة بشكل واضح”.

زيلينسكي يتهم روسيا بالأمر ذاته

وقال زيلينسكي، إن اتهامات موسكو بشأن استعداد كييف لاستخدام قنبلة قذرة، مرفوضة، وكتب مواقع التواصل الاجتماعي: “إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمراً واحداً، أن روسيا سبق أن أعدت كل ذلك.

وشدد زيلينسكي على رفض العالم لما تفعله روسيا، واستطرد: “أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن..العالم لن يقبل ذلك”.

واعتبر زيلينسكي أن تهديد موسكو باستخدام أسلحة نووية ضد بلاده، التي “تخلت عن ترسانتها النووية”، حسب قوله، هو مبرر لفرض عقوبات على روسيا، وفي الوقت نفسه تقديم دعم أكبر إلى أوكرانيا”، حسب “الشرق الأوسط”.

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وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أمس الأحد أن الولايات المتحدة ترفض “الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها”.

ونوهت أن “العالم لن يكون غبيا في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد”.