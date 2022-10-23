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احتراق نصف مدينة بالكامل .. حرائق الغابات تجتاح ولاية ميزوري الأمريكية (فيديو وصور)
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احتراق نصف مدينة بالكامل .. حرائق الغابات تجتاح ولاية ميزوري الأمريكية (فيديو وصور)

احتراق نصف مدينة بالكامل .. حرائق الغابات تجتاح ولاية ميزوري الأمريكية (فيديو وصور)

احتراق نصف مدينة بالكامل .. حرائق الغابات تجتاح ولاية ميزوري الأمريكية (فيديو وصور)
٠٢:٥٦:١٧ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

التهمت حرائق الغابات بلدة وولدريدج في ولاية ميزوري الأمريكية ودمّرت الحرائق قرابة 25 مبنى، وتم إخلاء سكان البلدة بأكملها.

وأوضح المتحدث باسم مقاطعة كوبر جيم غان، مساء أمس الأحد، أن ما بين 3000 و3500 فدان احترقت قبل السيطرة على الحريق، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وبين ستيفن ديرينغر، المهندس في منطقة جيمستاون الريفية للحماية من الحرائق، بأن “نصف المدينة احترق بالكامل والنصف الآخر هجره الأهالي تماماً.

يذكر أن وولدريدج هي بلدة يقل عدد سكانها عن 100 شخص وتقع على بعد 20 ميلا (32 كيلومترا) غرب كولومبيا على طول نهر ميزوري.

الكلمات الدلالية:
أمريكا حرائق حرائق الغابات ولاية ميزوري

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