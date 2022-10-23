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«نزهة وصيد».. مكة المكرمة تتصدر أعداد القوارب المرخصة

«نزهة وصيد».. مكة المكرمة تتصدر أعداد القوارب المرخصة

«نزهة وصيد».. مكة المكرمة تتصدر أعداد القوارب المرخصة
٠٢:٣٨:٣٠ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدرت منطقة مكة المكرمة، أعداد القوارب المرخصة للصيد والنزهة العام الماضي، حيث بلغت 13.711 قاربا بزيادة 2115 قاربا عن العام الذي قبله.

جازان ثانيا والشرقية ثالثا 

وحلت جازان ثانيا بــ8337 قاربا بزيادة 3273 قاربا، والشرقية ثالثا بــ6337، بانخفاض 3614 عن عام 2020.

فيما حلت تبوك رابعا بـ4540 قاربا بزيادة 2514 قاربا، وعسير خامسا بــ4349 قاربا بزيادة 1773 قاربا، والمدينة المنورة سادسا بــ3494 قاربا بزيادة 1070 قاربا.

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ارتفاع بنسبة 21%

وسجلت قوارب الصيد والنزهة في مناطق المملكة ارتفاعا بنسبة 21% العام الماضي، إذ بلغ إجمالي القوارب المرخصة 40.637 قاربا، مقارنة بعام 2020 الذي حصد 33.539 قاربا مرخصا، حسبما أوردت “الوطن”.

وتشهد سواحل المملكة ازدهارا في عدد قوارب الصيد والنزهة، خاصة مع دخول موسم الشتاء، إذ تعد متنفسا للزوار والأهالي لممارسة الرياضات البحرية، وركوب القوارب البحرية، والاستمتاع بهواية الصيد.

تراجع في عدد القوارب

وسجلت المنطقة الشرقية انخفاضا في زيادة عدد قوارب الصيد والنزهة المرخصة بنسبة 37%.

واستحوذت تبوك على أعلى نسبة زيادة بــ124%، وحلت عسير ثانيا بــ69%، وجازان ثالثا بــ66%، والمدينة المنورة رابعا بــ44%، ومكة المكرمة خامسا بــ18%.

الكلمات الدلالية:
القوارب المرخصة تبوك جازان قوارب الصيد قوارب الصيد والنزهة مكة المكرمة موسم الشتاء

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