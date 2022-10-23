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شاهد.. طفل يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي يأسر القلوب
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شاهد.. طفل يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي يأسر القلوب

شاهد.. طفل يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي يأسر القلوب

شاهد.. طفل يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي يأسر القلوب
٠٢:٣٥:٢٢ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر طفلاً صغيراً يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب شجي.

وقرأ الطفل عثمان بن مشعل الحداد، خواتيم سورة الحشر بصوت جميل {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، داعين للطفل عثمان بن مشعل بحسن القبول وأن ينفعه الله بما يحفظ من القرآن الكريم، وثمنوا حرص والديه على تعليم طفلهم القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره.

الكلمات الدلالية:
القرآن القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم طفل يقرأ القرآن

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