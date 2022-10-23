كوريا الجنوبية تطلق أعيرة تحذيرية تجاه قارب كوري شمالي

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت كوريا الجنوبية، مساء أمس الأحد، أعيرة تحذيرية عقب عبور قارب كوري شمالي بمياهها الإقليمية، وفقاً لـ “العربية”.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت في وقت سابق، 250 قذيفة مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي.

جاء ذلك عقب بدء سيول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقبل أسابيع، أطلقت أمريكا وكوريا الجنوبية، 4 صواريخ تجريبية “سطح – سطح” وذلك ردًا على تهديدات بيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن واشنطن وسول تختبران إطلاق 4 صواريخ، ردًا على إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية.

يأتي بعد إعلان الجيش الأمريكي، أن واشنطن وطوكيو أجرتا تدريبًا عسكريًا مشتركًا بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

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