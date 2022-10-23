الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات (فيديو)
أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ حملات ميدانية لإزالة المباسط العشوائية بمكة
شاهد.. أغرب فصيلة يمكن أن تراها من الذئاب
برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض
الصناعة: ما ستصل إليه المملكة بعد 13 عامًا حققته كوريا الجنوبية في 25 عامًا
دراسة: حالة شائعة تصيب الحوامل وتسبب وفاة الأطفال 

الرئيسية

 /

تقنية

 /

طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات (فيديو)

طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات (فيديو)

طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات (فيديو)
٠٢:٠٤:٠٩ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة إخفاء الحسابات المزعجة اللي تظهر بجانب الأصدقاء في تطبيق سناب شات.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن إخفاء هذه الحسابات في سناب شات بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى الإعدادات في سناب شات

– الضغط على الإدارة

– ثم الدخول إلى جهات الاتصال

– ثم حذف جميع بيانات جهات الاتصال

– الضغط على تأكيد

اقرأ أيضا:

ميزة جديدة في تحديث سناب شات تتعلق بـ«مدة الستوري» (فيديو)

أفضل طريقة لإرسال الصور إلى سناب شات بجودتها الكاملة (فيديو)

وفي وقت سابق أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة جديدة في تحديث سناب شات القادم.

وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تحديث سناب شات القادم يمكن من خلاله تصور سنابات وتبقى في الستوري لفترة أطول.

وأضاف “يمكن من خلال التحديث الجديد، ترك الصور في الاستوري لساعة أو ساعتين أو ست ساعات أو يستمر يومين أو حتى ثلاثة أيام أو أسبوع”.

اقرأ أيضا:

أفضل طريقة لإرسال الصور إلى سناب شات بجودتها الكاملة (فيديو)

ميزة جديدة قادمة في الواتساب تشبه سناب شات (فيديو)

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات حسابات سناب شات سناب شات عبدالرحمن الهادي

مواد ذات صلة

المزيد
«فيفو» تطلق هاتفها الجديد بميزة شحن فائق السرعة

«فيفو» تطلق هاتفها الجديد بميزة شحن فائق السرعة

١١:١٧ ص، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠
خبير تقني يوضح كيفية التحكم بـ«الآيباد» عبر «آيفون» لمراقبة استخدام الأطفال للتطبيقات (فيديو)

خبير تقني يوضح كيفية التحكم بـ«الآيباد» عبر «آيفون» لمراقبة استخدام الأطفال للتطبيقات (فيديو)

١١:١١ ص، الخميس، ٠٤ يونيو ٢٠٢٠
«الحمادي» يحذر من المعلومات المغلوطة والحسابات المزيفة على مواقع التواصل

«الحمادي» يحذر من المعلومات المغلوطة والحسابات المزيفة على مواقع التواصل

٠٩:٥٠ م، السبت، ٠٦ مارس ٢٠٢١
مايكروسوفت: ورش عمل مجانية لـ “ويندوز فون 8” الأسبوع المقبل في المملكة

مايكروسوفت: ورش عمل مجانية لـ “ويندوز فون 8” الأسبوع المقبل في المملكة

١٢:٠٨ م، الخميس، ٢١ مارس ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *