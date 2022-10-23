طريقة إخفاء الحسابات المزعجة في سناب شات (فيديو)

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أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي طريقة إخفاء الحسابات المزعجة اللي تظهر بجانب الأصدقاء في تطبيق سناب شات.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن إخفاء هذه الحسابات في سناب شات بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى الإعدادات في سناب شات

– الضغط على الإدارة

– ثم الدخول إلى جهات الاتصال

– ثم حذف جميع بيانات جهات الاتصال

– الضغط على تأكيد

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وفي وقت سابق أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة جديدة في تحديث سناب شات القادم.

وقال الهادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تحديث سناب شات القادم يمكن من خلاله تصور سنابات وتبقى في الستوري لفترة أطول.

وأضاف “يمكن من خلال التحديث الجديد، ترك الصور في الاستوري لساعة أو ساعتين أو ست ساعات أو يستمر يومين أو حتى ثلاثة أيام أو أسبوع”.

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