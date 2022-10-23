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تقي من الخرف وتدهور الدماغ.. دراسة علمية تكشف تأثير القهوة
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تقي من الخرف وتدهور الدماغ.. دراسة علمية تكشف تأثير القهوة

تقي من الخرف وتدهور الدماغ.. دراسة علمية تكشف تأثير القهوة

تقي من الخرف وتدهور الدماغ.. دراسة علمية تكشف تأثير القهوة
٠٢:٣٦:٢٧ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دلّت أبحاث علمية على  أن القهوة وهي المشروب الساخن الشائع يمكن أن تقلل نن خطر الإصابة بالخرف بنسبة هائلة تصل إلى 65%، وفقا للدكتورة ديبورا لي.

دراسة CAIDE الفنلندية

وأوضحت الطبيبة أن دراسة CAIDE الفنلندية (عوامل الخطر القلبية الوعائية والشيخوخة والخرف) تقدم حجة قوية لإضافة هذا المشروب إلى قائمتك اليومية.

وبدأت الدراسة في عام 1998 لاستكشاف عوامل الخطر التي يمكن أن تمنع الخرف، وذكرت دراسة CAIDE أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يحمي عقلك.

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نتائج الدراسة 

 وشارك في الدراسة أكثر من 2000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 65 و71 عاما، وجد فريق البحث أن شرب القهوة قد يكون عادة شائعة في نمط الحياة توفر تأثيرات وقائية.

وبينما كان الكافيين يعد الجزء الفعال خلال هذه الدراسة، أوضحت الدكتورة لي أن هناك المزيد مما يقدمه المشروب الأسود.

وأوضحت أنه من فيتامين B3، الذي تم إنشاؤه في أثناء عملية التحميص، إلى أحماض الكلوروجينيك، تلعب مكونات القهوة أدوارا مختلفة في صحة الدماغ بالإضافة إلى التحكم في نسبة السكر في الدم.

الكلمات الدلالية:
أمراض الدماغ الشيخوخة القهوة تأثير القهوة دراسة حديثة دراسة علمية دراسة فنلندية مرض الخرف

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