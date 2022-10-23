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أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ حملات ميدانية لإزالة المباسط العشوائية بمكة
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أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ حملات ميدانية لإزالة المباسط العشوائية بمكة

أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ حملات ميدانية لإزالة المباسط العشوائية بمكة

أمانة العاصمة المقدسة تُنفّذ حملات ميدانية لإزالة المباسط العشوائية بمكة
٠٢:٠٠:٢٩ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة جهودَها الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية والعشوائية بأحياء وشوارع مكة المكرمة وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، إذ قامت الفِرق الرقابية ببلدية الزيمة الفرعية بتنفيذ حملات ميدانية مفاجئة ضمن نطاقها الإشرافي لترحيل وإزالة المباسط العشوائية لبيع مواد البناء وناقلات بيع الأسمنت في الراشدية والمغمس، وتنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، وإزالة التشوهات البصرية.

كما نفَّذَت بلدية المسفلة الفرعية حملةً لمعالجة الظواهر السلبية ومتابعة الباعة الجائلين داخل الأحياء العشوائية ضمن نطاقها الإشرافي،بمساندة الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، وضبط عدد من المباسط العشوائية لبيع السيريه، ومصادرة (4) أطنان من الأقمشة والملابس المستعملة، ومصادرة (٢) طن من الأخشاب، و(٣) عربات أطعمة، بالإضافة إلى ضبط مواقع تم استغلالها من قبل المخالفين الذين جعلوها ورشاً لإصلاح السيارات بصورة مخالفة وغير نظامية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة والتعليمات.

وفي ذات السياق أزالت بلدية المسفلة الفرعية 13 بركساً مخالفة ومهجور في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية بالعاصمة المقدسة.

وواصلت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة وبمساندة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة جوالاتها الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في منطقة جبل الرحمة، وضُبِطَ خلالها عددٌ من المباسط العشوائية المخالفة، وجرى اتخاذ اللازم حيالها بحسب الأنظمة والتعليمات البلدية.

يُذكر أن وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة مستمرة في حملاتها بحسب الخطط الموضوعة والمعدَّة مسبقاً، وسيتم خلالها تغطية جميع المواقع في نطاق البلديات الفرعية.

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