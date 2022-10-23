شاهد.. أغرب فصيلة يمكن أن تراها من الذئاب

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب يوثق معلومات عن نوع نادر من فصيلة الذئاب يعرف بـ”ذئب ذو العرف”.

ويوضح الخبراء، أن ذئب ذو العرف، ليس كلبا ولا ثعلبا ولا حتى ذئب بنفس صفات الذئاب الخالصة.

ويعد ذئب ذو العرف “أنه من فصيلة الكلبيات، ويعيش حياة تكافلية مع الحيوانات”.

ومن صفاته “أنه يتغوط عند بيوت النمل بعد أكله للنباتات، وفي فضلاته بذورا يتخلص منها النمل، فتنمو في مكانها، ويستفيد النمل من السماد الذي يتركه لتغذية حدائق الفطر”.