مفاجأة.. جونسون ينسحب من سباق رئاسة وزراء بريطانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الوزراء مجددا، بعد استقالة ليز تراس التي أمضت 40 يوما في منصبها.

ليس الوقت المناسب

وقال جونسون في بيان: “حصلت على الأصوات التي تؤهلني للترشح، لكن هذا ببساطة ليس الوقت المناسب”.

يأتي هذا رغم تأكيده على حصوله على دعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق، لكن سوناك سبقه في عدد المؤيدين.

وأضاف: “كانت هناك فرصة جيدة جداً لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى داوننج ستريت يوم الجمعة”.

وتابع: “لكن خلال الأيام الماضية، توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

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ريتشي سوناك يتقدم

ويمهد انسحاب جونسون من سباق رئاسة الوزراء الطريق لريشي سوناك -وزير الخزانة الأسبق- الذي أعلن رسمياً ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا.

وقال سوناك عبر حسابه على “تويتر”: المملكة المتحدة بلد عظيم، لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة”.

وأضاف: “لهذا أقف لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل”.