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بعد استهزائه بالنبي ﷺ.. «شلل وعمى للأبد ».. يصيب سلمان رشدي

بعد استهزائه بالنبي ﷺ.. «شلل وعمى للأبد ».. يصيب سلمان رشدي

بعد استهزائه بالنبي ﷺ.. «شلل وعمى للأبد ».. يصيب سلمان رشدي
١١:٥٣:٢٣ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكد وكيل أعمال الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، أن الأخير فقد البصر في إحدى عينيه وكذلك شُلت إحدى ذراعيه، على خلفية الهجوم، الذي تعرض له في شهر أغسطس الماضي بأمريكا.

وأضاف أندري وايلي مدير أعمال “رشدي” في تصريحات نقلتها صحيفة “إل بايس” الإسبانية، إن صاحب رواية “آيات شيطانية”، تعرض لثلاث إصابات خطرة في الرقبة، ويعاني شللا في إحدى يديه لأن أعصاب ذراعه قطعت، وتعرض لنحو 15 إصابة في الصدر والجذع.

وأوضح وكيل أعمال سلمان رشدي أن إصاباته كانت عميقة جدا لكنه “سيعيش”، كاشفا للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة تفاصيل عن صحته ، من دون أن يوضح ما إذا لا يزال في المستشفى.

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وفي 12 أغسطس الماضي، كان رشدي يتهيأ للمشاركة في ندوة في شمال ولاية نيويورك الأمريكية، عندما اقتحم أحدهم المنصة ووجه إليه طعنات عديدة، خصوصا في العنق والبطن.

ونقل رشدي بعد الحادث بالمروحية إلى المستشفى، حيث تم وصله لفترة قصيرة بجهاز التنفس الاصطناعي قبل أن تتحسن حاله.

وقد اشتهر عن سلمان رشدي استهزائه بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف بشريعته.

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