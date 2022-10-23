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تطبيق جديد من «مايكروسوفت» لتنظيف أجهزة الكمبيوتر
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تطبيق جديد من «مايكروسوفت» لتنظيف أجهزة الكمبيوتر

تطبيق جديد من «مايكروسوفت» لتنظيف أجهزة الكمبيوتر

تطبيق جديد من «مايكروسوفت» لتنظيف أجهزة الكمبيوتر
١٢:٤٤:٠٦ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية الشهيرة في مجال أنظمة التشغيل وبرامج الكمبيوتر، على تطبيق جديد يحمي أجهزة الكمبيوتر واللاب توب التي تعمل بأنظمة تشغيل windows 10 وما فوق.

يجعل windows يعمل بسرعة 

وحسب تقارير، التطبيق “سينظف حطام النظام، ويفرج عن الموارد المشغولة، ويجعل Windows الخاص بك سريعًا مثل الجديد”، كما أنه ينظف بعمق “مساحة تخزين النظام، ويسمح لك بإدارة الملفات الكبيرة، وتحرير مساحة تخزين الكمبيوتر الخاص بك” من أجل تعزيز أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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Microsoft PC Manager في أسواق معينة

ويتيح لك التطبيق إدارة جهازك للحصول على أداء أفضل ويحمل اسم Microsoft PC Manager، لكن التطبيق حاليًا في مرحلة تجريبية ويبدو أنه يستهدف أسواقًا معينة، وحاليًا، هناك العديد من التطبيقات في متجر Microsoft تقدم نفس الوظائف، حسب مواقع متخصصة.

كيف يعمل Microsoft PC Manager

يدعي التطبيق أنه يمكن للمستخدمين اكتشاف تشوهات الكمبيوتر بسرعة وتنظيف المخلفات واكتشاف الفيروسات وحل مخاطر النظام بنقرة واحدة، فيما يستمر الوصف في الادعاء بأن “Microsoft PC Manager يدمج Windows Defender لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك”، ويشير الوصف إلى أنه يمكن الوصول إلى كل هذه الوظائف من موقع مركزي واحد.

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