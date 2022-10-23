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ترحيل 32 ألف وافد من الكويت منذ بداية العام.. تعرف على جنسياتهم

ترحيل 32 ألف وافد من الكويت منذ بداية العام.. تعرف على جنسياتهم

ترحيل 32 ألف وافد من الكويت منذ بداية العام.. تعرف على جنسياتهم
١٠:١٨:٠٢ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن تم ترحيل 23 ألف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى يوم الخميس الماضي.

وحسب صحيفة القبس التي نقلت عن مصادر قولها، أن ذلك بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أُبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بناء على كتب مرفوعة من الوكلاء المساعدين في القطاعات الأمنية المتفرقة.

وقالت المصادر- حسب الصحيفة- إن نحو 10 آلاف امرأة بين المبعدين، وان أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى في أعداد المبعدين بنحو 8 آلاف مبعد من الجنسين، تلاهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية البنغالية بنحو 5 آلاف مبعد، وثالثا جاء أبناء الجالية السيلانية بنحو 4 آلاف مبعد، وفي المرتبه الرابعة جاء أبناء الجالية المصرية بنحو 3500 مبعد.

وأضافت المصادر أن الجالية السيلانية جاءت في المرتبة الاولى بعدد النساء المبعدات بنحو 2200 امرأة، ثم الجالية الفلبينية بنحو 2100 امرأة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الجالية الهندية بنحو 1400 امرأة، ورابعاً الجالية النيبالية بنحو 1200 امرأة.

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