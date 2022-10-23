أمريكا.. قتلى بحادثة إطلاق نار في شيكاغو

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أسفرت حادثة إطلاق نار في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى.

وتفصيلاً، قُتل ثلاثة شبان وأصيب آخران بجروح خطيرة، إثر إطلاق للنار خلال سباق غير مرخص شاركت فيه 100 سيارة في شوارع شيكاغو فجر الأحد.

وقال قائد شرطة شيكاغو، دون جيروم، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع في الساعة الرابعة صباحا في برايتون بارك بعد إغلاق المتسابقين الشوارع المؤدية إلى تقاطع لإجراء سباقات شوارع غير قانونية، والقتلى تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، مشيرا إلى أن إصابة الجريحين ليست خطيرة ولم يتم اعتقال أي لأشخاص على صلة بالحادث.

وتابع جيروم إن الأشخاص التي تغلق الشوارع من أجل سباقات السحب وسباقات السيارات هي “ظاهرة شبه حديثة حيث يتجمعون في نقاط مختلفة من المدينة وجرت عدة سباقات أخرى الليلة الماضية لم تشهد أي حوادث”.

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