الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمينِ الرياض يُكلّف عددًا من الوكلاء المساعدين ومديري العموم لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة
ترحيل 32 ألف وافد من الكويت منذ بداية العام.. تعرف على جنسياتهم
أمريكا.. قتلى بحادثة إطلاق نار في شيكاغو
أهم 10.. ولي العهد يطلق مبادرة جديدة وتنفيذ «حد الغيلة» في «بيبك داهال»
مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»
«تويوتا» تتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الإنتاج.. وتحذيرات للعملاء

الرئيسية

 /

دولي

 /

أمريكا.. قتلى بحادثة إطلاق نار في شيكاغو

أمريكا.. قتلى بحادثة إطلاق نار في شيكاغو

أمريكا.. قتلى بحادثة إطلاق نار في شيكاغو
١٠:١٦:٥٠ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أسفرت حادثة إطلاق نار في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى.

وتفصيلاً، قُتل ثلاثة شبان وأصيب آخران بجروح خطيرة، إثر إطلاق للنار خلال سباق غير مرخص شاركت فيه 100 سيارة في شوارع شيكاغو فجر الأحد.

وقال قائد شرطة شيكاغو، دون جيروم، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع في الساعة الرابعة صباحا في برايتون بارك بعد إغلاق المتسابقين الشوارع المؤدية إلى تقاطع لإجراء سباقات شوارع غير قانونية، والقتلى تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، مشيرا إلى أن إصابة الجريحين ليست خطيرة ولم يتم اعتقال أي لأشخاص على صلة بالحادث.

وتابع جيروم إن الأشخاص التي تغلق الشوارع من أجل سباقات السحب وسباقات السيارات هي “ظاهرة شبه حديثة حيث يتجمعون في نقاط مختلفة من المدينة وجرت عدة سباقات أخرى الليلة الماضية لم تشهد أي حوادث”.

اقرأ أيضا:

إطلاق نار بولاية أمريكية.. والشرطة تطالب السكان بالتزام المنازل

الكلمات الدلالية:
أمريكا إطلاق نار حادثة إطلاق نار شيكاغو قتلى

مواد ذات صلة

المزيد
بناء مسجد جديد شرق كوسوفو

بناء مسجد جديد شرق كوسوفو

٠١:٣٤ ص، الجمعة، ٠٦ مارس ٢٠١٥
الرئيس الأمريكي لـ«سي إن إن»: بوتين ارتكب جرائم حرب

الرئيس الأمريكي لـ«سي إن إن»: بوتين ارتكب جرائم حرب

٠٧:٥٣ ص، الأربعاء، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
الجيش اليمني يستولي على صواريخ تابعة للحوثيين في صعدة (صور)

الجيش اليمني يستولي على صواريخ تابعة للحوثيين في صعدة (صور)

٠٨:٠٥ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦
الأمم المتحدة تصف الجرائم ضد مسلمي الروهينجا بـ«التطهير العرقي»

الأمم المتحدة تصف الجرائم ضد مسلمي الروهينجا بـ«التطهير العرقي»

٠٦:٠٦ م، الجمعة، ٠٣ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *