وزارة الدفاع الروسية تحذر من استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الوزير سيرجي شويجو، تناول في 3 اتصالات هاتفية منفصلة، مع نظرائه، الفرنسي والتركي والبريطاني، خطر استخدام كييف المحتمل لـ”القنبلة القذرة”.

استفزازات أوكرانية محتملة

وأبدى شويجو مخاوفه من استفزازات أوكرانية محتملة من ضمنها استخدام “قنبلة قذرة”، في إشارة إلى السلاح النووي المنخفض القوة.

وأشار في الوقت ذاته، إلى احتمال ضرب سد مائي في خيرسون قد يغرق المدينة برمتها، من أجل إلقاء اللوم على القوات الروسية، حسب “العربية”

وأشارت وكالة نوفوستي الروسية إلى ما أسمته “الاستفزازت الأوكرانية” لروسيا، بهدف اتهاهما باستخدام أسلحة الدمار الشامل في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شن حملة قوية عليها في العالم.

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اتهامات متبادلة وأوكرانيا ترد

وصف وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، اليوم، التصريحات الروسية بشأن استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”، بأنها “سخيفة بقدر ما هي خطيرة”، حسب تعبيره. وقال ديميترو كوليبا، في تغريدة على تويتر، إن “أوكرانيا عضو ملتزم في معاهدة حظر الانتشار النووي”، مضيفا: “ليس لدينا أية قنابل قذرة ولا نخطط للحصول على أي منها”، كما نقلت “سكاي نيوز عربية”.