الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ديك يواجه شابًا .. وهذه نهايته (فيديو)
وزارة الدفاع الروسية تحذر من استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”
اعتقال رئيس أكبر شركة لإنتاج المحركات والصواريخ في أوكرانيا بتهمة «العمالة لروسيا»
التأمينات الاجتماعية: 118 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال عام
أمينِ الرياض يُكلّف عددًا من الوكلاء المساعدين ومديري العموم لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة
ترحيل 32 ألف وافد من الكويت منذ بداية العام.. تعرف على جنسياتهم

الرئيسية

 /

دولي

 /

وزارة الدفاع الروسية تحذر من استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”

وزارة الدفاع الروسية تحذر من استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”

وزارة الدفاع الروسية تحذر من استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”
١١:٢٣:٥٤ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الوزير سيرجي شويجو، تناول في 3 اتصالات هاتفية منفصلة، مع نظرائه، الفرنسي والتركي والبريطاني، خطر استخدام كييف المحتمل لـ”القنبلة القذرة”.

استفزازات أوكرانية محتملة

وأبدى شويجو مخاوفه من استفزازات أوكرانية محتملة من ضمنها استخدام “قنبلة قذرة”، في إشارة إلى السلاح النووي المنخفض القوة.

وأشار في الوقت ذاته، إلى احتمال ضرب سد مائي في خيرسون قد يغرق المدينة برمتها، من أجل إلقاء اللوم على القوات الروسية، حسب “العربية”

وأشارت وكالة نوفوستي الروسية إلى ما أسمته “الاستفزازت الأوكرانية” لروسيا، بهدف اتهاهما باستخدام أسلحة الدمار الشامل في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وبالتالي شن حملة قوية عليها في العالم.

اقرأ أيضا:

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عموم أوكرانيا بسبب القصف الروسي

اتهامات متبادلة وأوكرانيا ترد

وصف وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، اليوم، التصريحات الروسية بشأن استخدام كييف لـ”القنبلة القذرة”، بأنها “سخيفة بقدر ما هي خطيرة”، حسب تعبيره.

وقال ديميترو كوليبا، في تغريدة على تويتر، إن “أوكرانيا عضو ملتزم في معاهدة حظر الانتشار النووي”، مضيفا: “ليس لدينا أية قنابل قذرة ولا نخطط للحصول على أي منها”، كما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن “الروس غالبا ما يتهمون الآخرين بما يخططون له بأنفسهم”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا القنبلة القذرة سيرجي شويجو وزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع الروسي

مواد ذات صلة

المزيد
أسير سابق لدى الحوثي: ضحايا كُثر فارقوا الحياة في سجون المليشيات

أسير سابق لدى الحوثي: ضحايا كُثر فارقوا الحياة في سجون المليشيات

١١:٥٣ م، الخميس، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
الأمم المتحدة: 8 ملايين نازح من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

الأمم المتحدة: 8 ملايين نازح من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

٠٤:٠١ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠٢٢
فلسطين.. جيش الاحتلال يفجر محل صرافة في رام الله

فلسطين.. جيش الاحتلال يفجر محل صرافة في رام الله

٠٢:١٢ م، الخميس، ١٤ أبريل ٢٠١٦
وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)

وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)

٠٧:٥٣ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *