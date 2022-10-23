الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»
«تويوتا» تتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الإنتاج.. وتحذيرات للعملاء
اتفاقية لتوطين أكثر من 13 ألف فرصة وظيفية لقائدي الحافلات ومركبات النقل الثقيل
ميزة تصل واتساب تستهدف حماية خصوصية المستخدم (فيديو)
لماذا خفضت «أبل» إنتاج iPhone 14 Plus‎‎
إطلاق أول قمر صناعي وطني في 2023

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»

مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»

مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»
٠٩:٥٦:٠١ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية بأنه يمكن إصدار وطباعة تقرير الخلو من الحوادث المرورية من خلال خدمة تقارير أبشر المعتمدة.

وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه يمكن الحصول على التقرير الأول مجاناً عبر الرابط: اضغط هنا

على الجانب الآخر، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن خدمة الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة.

وقال الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر منصة أبشر الإلكترونية”.

اقرأ أيضًا:

«الداخلية» توضح إمكانية إصدار «بدل فاقد» لبطاقة الهوية الوطنية عبر «أبشر»

الكلمات الدلالية:
أبشر الخلو من الحوادث الداخلية منصة ابشر

مواد ذات صلة

المزيد
والدا فتاة المجاردة يدخلان في غيبوبة عقب سماع نبأ وفاتها

والدا فتاة المجاردة يدخلان في غيبوبة عقب سماع نبأ وفاتها

١٠:٤٣ ص، الأحد، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٤
تأجيل التأمين الطبي للمعلمين

تأجيل التأمين الطبي للمعلمين

٠٧:٤٤ ص، الأربعاء، ١٧ أكتوبر ٢٠١٨
نائب أمير عسير يأمر بإلغاء ندوة لـ«قينان الغامدي» بمجلس ألمع الثقافي

نائب أمير عسير يأمر بإلغاء ندوة لـ«قينان الغامدي» بمجلس ألمع الثقافي

١١:٣٠ م، الثلاثاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٧
«العيسى»: حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الأسبوع القادم

«العيسى»: حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الأسبوع القادم

٠٧:٣٤ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *