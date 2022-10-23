مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية بأنه يمكن إصدار وطباعة تقرير الخلو من الحوادث المرورية من خلال خدمة تقارير أبشر المعتمدة.

وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنه يمكن الحصول على التقرير الأول مجاناً عبر الرابط: اضغط هنا

على الجانب الآخر، أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن خدمة الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة.

وقال الجوازات، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر منصة أبشر الإلكترونية”.

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