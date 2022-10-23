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«تويوتا» تتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الإنتاج.. وتحذيرات للعملاء
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«تويوتا» تتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الإنتاج.. وتحذيرات للعملاء

«تويوتا» تتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الإنتاج.. وتحذيرات للعملاء

«تويوتا» تتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الإنتاج.. وتحذيرات للعملاء
٠٩:٥٥:٣١ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة تويوتا اليابانية، عملاق صناعة السيارات الشهيرة،أنها سوف تنتج 800 ألف سيارة في نوفمبر المقبل، وسوف توقف العمل في عدد من مصانعها باليابان بسبب أزمة توريد الخامات.

نقص المستهدف بسبب الأزمات

وقالت “تويوتا” التي تعد أكبر شركة سيارات في العالم، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إن من بين هذا العدد الإجمالي، سوف يتم تصدير 550 ألف سيارة، وطرح الباقي في السوق المحلي.

فيما حذرت الشركة من أنها لا تتوقع الوصول إلى عدد السيارات التي تستهدف تجميعها  في ظل استمرار تأثير أزمة نقص أشباه الموصلات وخامات أخرى على إنتاج الشركة ومنافسيها على مستوى العالم.

وقال بيان “تويوتا”: ” “سوف نستمر في فحص مشكلة توريد قطع الغيار عن كثب، وسوف نعمل مع الأطراف المعنية لدراسة جميع الإجراءات الممكنة”.

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قرصنة بيانات العملاء

من ناحية أخرى، كشفت “تويوتا” عن احتمال تعرض حوالى 300 ألف من عملاء الشركة لقرصنة البيانات الشخصية، وقالت الشركة: “لقد تبين لنا احتمال تعرض 296019 عنوان بريد إلكتروني للعملاء والأرقام المرجعية المرتبطة بهم للاختراق”.

ولفتت “تويوتا” إلى أنه: “قد يتأثر بذلك أي شخص يستخدم خدمة تي كونكت من تويوتا عبر الإنترنت”.

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