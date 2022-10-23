أهم 10.. ولي العهد يطلق مبادرة جديدة وتنفيذ «حد الغيلة» في «بيبك داهال»

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

ولي العهد يُطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي تُرسّخ دور المملكة كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، – حفظه الله -، اليوم، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.. المزيد هنا

تنفيذ حكم القتل «حد الغيلة» بأحد الجناة في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل “حد الغيلة” في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

تقويم التعليم: نتيجة الاختبار الرقمي تكون بعد تأديته بـ 3 إلى 5 أيام

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، أن نتائج الاختبارات الرقمية تعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل.. المزيد هنا

تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن “برنامج تقييم أضرار تزايد وانتشار قرود البابون وإيجاد الحلول المستدامة”، يسير وفق الخطة الموضوعة، ويتم بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة، ويضم البرنامج مجموعة من الخبراء حول العالم.. المزيد هنا

مع حلول الشتاء.. كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا؟

مع حلول الشتاء، ونشاط التقلبات الجوية، تنشط الإنفلونزا التي تعرف أنها عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر وتصيب جميع الفئات العمرية، ولذلك يُنصح بأخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية منها والحد من انتشارها.. المزيد هنا

هل تفويض قيادة المركبة يحمي من تسجيل المخالفات؟ «المرور» يجيب

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التفويض يحدد المسؤول عن قيادة المركبة، ويحمي مالك المركبة من تسجيل المخالفات.. المزيد هنا

أوكرانيا: تدمير 11 مسيرة روسية وإسقاط 3 مسيرات إيرانية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية،أنها تمكنت من تدمير 11 مسيرة روسية في منطقة ميكولايف وإسقاط 3 مسيرات إيرانية الصنع جنوبي البلاد.. المزيد هنا

موقف مؤثر.. كويتية تقدم نفسها للمحكمة بدلًا من ابنها وهذا ما فعله القاضي

شهدت إحدى محاكم الكويت، واقعة إنسانية مؤثرة، تمثلت في تقديم مواطنة كويتية نفسها للمحكمة بدلًا من ابنها المطلوب في قضية تعاطي مخدرات، حيث اجهشت بالبكاء لخوفها من حضور ابنها وسجنه.. المزيد هنا

تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.. المزيد هنا

الأرصاد تتوقع حالة مطرية بدءًا من الغد.. تشمل 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة مطرية ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.. المزيد هنا