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بيان من الديوان الملكي حول تجنب ولي العهد السفر بالطائرة إلى قمة الجزائر
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بيان من الديوان الملكي حول تجنب ولي العهد السفر بالطائرة إلى قمة الجزائر

بيان من الديوان الملكي حول تجنب ولي العهد السفر بالطائرة إلى قمة الجزائر

بيان من الديوان الملكي حول تجنب ولي العهد السفر بالطائرة إلى قمة الجزائر
٠٩:١٧:٣٠ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أفاد الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين وجه بإنابة سمو ولي العهد برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وقد وجه ـ حفظه الله ـ بإنابة سمو وزير الخارجية.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإنابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب سموه الكريم السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على سموه الكريم القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة سمو وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. مؤكداً ـ رعاه الله ـ وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

الكلمات الدلالية:
الجزائر الطائرة الفريق الطبي القمة العربية خادم الحرمين وزير الخارجية ولي العهد

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