الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

ميزة تصل واتساب تستهدف حماية خصوصية المستخدم (فيديو)
لماذا خفضت «أبل» إنتاج iPhone 14 Plus‎‎
إطلاق أول قمر صناعي وطني في 2023
روسيا تقصف مستودعا لوقود الطائرات وسط أوكرانيا
بيان من الديوان الملكي حول تجنب ولي العهد السفر بالطائرة إلى قمة الجزائر
تأييد حبس أردني 12 عامًا بتهمة ضرب رضيعته حتى الموت.. والسبب غريب

الرئيسية

 /

تقنية

 /

ميزة تصل واتساب تستهدف حماية خصوصية المستخدم (فيديو)

ميزة تصل واتساب تستهدف حماية خصوصية المستخدم (فيديو)

ميزة تصل واتساب تستهدف حماية خصوصية المستخدم (فيديو)
٠٩:٣٧:١٣ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير سالم الحربي، التقني عن وصول ميزة لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” تحمي خصوصية المستخدم .

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتمثل في عدم إمكانية أخذ لقطة شاشة حال إرسال صور أو مقطع فيديو لمرة واحدة”.

وأوضح سالم الحربي، أن الطرف الآخر يمكنه تصوير الشاشة من جهاز آخر وليس عبر لقطة الشاشة، ولذلك لزم التنبيه إلى هذا الأمر”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لموقع “WABetaInfo” أن تطبيق المحادثة الفورية WhatsApp يسعى لدعم الصور الرمزية (الأفتار) في أحدث إصدار 2.22.23.9 بيتا على “أندرويد”.

كما سيرى أولئك المستخدمون الـ”Avatar” الجديدة في قائمة الإعدادات الخاصة بهم، كذلك، سيقوم “واتساب” بإنشاء حزمة ملصقات مع الصورة الرمزية في أوضاع مختلفة، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها للتعبير عن أنفسهم عند مراسلة العائلة والأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

قريبًا.. خاصية التصويت في القروبات والمحادثات تصل تطبيق واتساب

 

الكلمات الدلالية:
الواتساب تطبيق واتساب سالم الحربي لقطة شاشة واتساب

مواد ذات صلة

المزيد
أبل تخطف أنظار العالم بعد ساعات.. وهذه أبرز التسريبات

أبل تخطف أنظار العالم بعد ساعات.. وهذه أبرز التسريبات

٠٥:٥٤ م، الأربعاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
بالخطوات.. طريقة استخدام كاميرا هاتفك على الكمبيوتر مجاناً (فيديو)

بالخطوات.. طريقة استخدام كاميرا هاتفك على الكمبيوتر مجاناً (فيديو)

٠٢:٤٦ م، السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٠
هواتف أبل تصدر «إشعاعات خطيرة».. تحقيق رسمي والشركة تعلق

هواتف أبل تصدر «إشعاعات خطيرة».. تحقيق رسمي والشركة تعلق

٠٩:٢١ م، الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠١٩
مزايا متقدمة لهواتف سامسونج منخفضة المواصفات

مزايا متقدمة لهواتف سامسونج منخفضة المواصفات

٠٧:٢٠ م، الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *