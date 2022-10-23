ميزة تصل واتساب تستهدف حماية خصوصية المستخدم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير سالم الحربي، التقني عن وصول ميزة لتطبيق التراسل الفوري “واتساب” تحمي خصوصية المستخدم .

وأوضح الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه الميزة تتمثل في عدم إمكانية أخذ لقطة شاشة حال إرسال صور أو مقطع فيديو لمرة واحدة”.

وأوضح سالم الحربي، أن الطرف الآخر يمكنه تصوير الشاشة من جهاز آخر وليس عبر لقطة الشاشة، ولذلك لزم التنبيه إلى هذا الأمر”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لموقع “WABetaInfo” أن تطبيق المحادثة الفورية WhatsApp يسعى لدعم الصور الرمزية (الأفتار) في أحدث إصدار 2.22.23.9 بيتا على “أندرويد”.

كما سيرى أولئك المستخدمون الـ”Avatar” الجديدة في قائمة الإعدادات الخاصة بهم، كذلك، سيقوم “واتساب” بإنشاء حزمة ملصقات مع الصورة الرمزية في أوضاع مختلفة، والتي يمكن للمستخدمين استخدامها للتعبير عن أنفسهم عند مراسلة العائلة والأصدقاء.

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