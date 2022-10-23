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لماذا خفضت «أبل» إنتاج iPhone 14 Plus‎‎

لماذا خفضت «أبل» إنتاج iPhone 14 Plus‎‎

لماذا خفضت «أبل» إنتاج iPhone 14 Plus‎‎
٠٩:٣٠:٥١ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طلبت ” أبل” من أحد منتجيها في الصين، وقف إنتاج الهاتف iPhone 14 Plus‎‎ تمامًا، بينما قام منتجان آخران بتخفيض الإنتاج بنسبة 70% و 90% على التوالي، في قرار مثل ضربة قوية لخطط وطموحات الشركة الأمريكية العملاقة،.

40% خفض إنتاج الهاتف

واضطرت “أبل” إلى خفض إنتاج هاتفها الجديد iPhone 14 Plus بنسبة 40% بعد أسبوعين فقط من إطلاقه في سبتمبر بسبب نقص الطلب بين المستهلكين.

واتخذت الشركة، قبل أقل من شهر،  أول قرار مماثل بوقف تصنيع هاتفها iPhone 14 بسبب قلة الاهتمام وانخفاض الطلب عليه بين المستهلكين، حسب “بلومبرج”.

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غلاء التكاليف وأسباب أخرى

وتأثرت قرارات “أبل” بخفض إنتاج هواتفها الأحدث من سلسة “أيفون” بعدة أسباب، أبرزها  ضعف الطلب هو نتيجة للتضخم العالمي الذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة والطعام وغيرها من العناصر الضرورية، حسب “sawtbeirut”.

ومن بين أبرز الأسباب الأخرى، تأتي مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، تمثل أزمة مفصلية في مصير هذه الصناعة، وتلحق ضررا فادحا بالشركات العملاقة.

ورغم أن عائلة iPhone 14 لم تحقق النجاح الذي كانت تأمله أبل بين عشية وضحاها، إلا أن الشركة لا تزال تمضي قدمًا في تصنيع iPhone 15 للخريف المقبل.

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iPhone 14 Plus آيفون 14 إنتاج أبل في الصين شركة أبل هواتف أيفون

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