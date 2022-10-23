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تأييد حبس أردني 12 عامًا بتهمة ضرب رضيعته حتى الموت.. والسبب غريب

تأييد حبس أردني 12 عامًا بتهمة ضرب رضيعته حتى الموت.. والسبب غريب

تأييد حبس أردني 12 عامًا بتهمة ضرب رضيعته حتى الموت.. والسبب غريب
٠٩:١٤:٠٧ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أيدت محكمة التمييز في الأردن، حكما يقضي بوضع أب ضرب ابنته الرضيعة البالغة من العمر قرابة الشهرين حتى الموت بالأشغال المؤقتة مدة 12 عامًا، فيما أعلنت عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.

وحسب وكالة “عمون” الأردنية، فإن المتهم وزوجته رزقا بالطفلة في مارس 2021 وبسبب انزعاجه من بكائها ليلا من جهة ورغبته في إنجاب طفل ذكر كان يقوم بضربها على أنحاء من جسدها وعلى رأسها.

وبعد أن بلغت من العمر قرابة الشهرين ونتيجة بكائها قام بضربها بكلتا يديه على وجهها، ففقدت الطفلة الوعي.

حاول المتهم إفاقتها فقام بوضعها تحت حنفية الماء البارد، ونتيجة لانقطاع نفسها حاول ايقاضها من خلال فتحة الشرج وضربها على ظهرها وأنحاء من جسدها إلا أن الطفلة لم تستيقظ.

وقد قام بإسعافها إلى أحد المستفيات حيث تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها ووضعها تحت الأكسجين إلا أنها فارقت الحياة.

الكلمات الدلالية:
الأردن جرائم عمون يقتل رضيعته

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