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إطلاق أول قمر صناعي وطني في 2023

إطلاق أول قمر صناعي وطني في 2023

إطلاق أول قمر صناعي وطني في 2023
٠٩:٢٦:٢٩ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض نائب وزير الصناعة، أسامة الزامل، خطة المملكة لقطاع الصناعة الوطنية في 2035، كاشفا عن خطط طموحة، وخطوات جادة على أكثر من صعيد.

وأبرز الزامل خطط المملكة التي تنفذها وزارة الصناعة على مدار السنوات المقبلة، سعيا لتحقيق هذه الإنجازات:

الصناعة الوطنية في 2035

1- إطلاق أول قمر صناعي وطني

2- تدشين 36 ألف مصنع متنوع

3- مصنعين للسيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف سيارة سنويا

4- عدد 3 مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية ومركز ابتكارات التقنية

5- تجميع مكونات الطائرات في 4 مصانع

6-تشكيل المعادن في 8 مصنعا، وإنتاج 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة

7- 15 مصنعا للتقنات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء

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الإستراتيجية الوطنية للصناعة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وأوضح – وفقًا لحوار أجراه مع العربية – أن المملكة تستهدف رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري.
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