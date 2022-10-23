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أمانة جدة: مصادرة 5 أطنان من الخضروات والفواكه

أمانة جدة: مصادرة 5 أطنان من الخضروات والفواكه

أمانة جدة: مصادرة 5 أطنان من الخضروات والفواكه
٠٨:١٦:٥٣ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن ضبط خمسة أطنان من الخضروات والفواكه، بنطاق البلد والجامعة خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك ضمن جهود أمانة المحافظة لأعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية واصلت أعمالها للحد من ظاهرة “البيع العشوائي”، ضمن خطة تستهدف رصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية حيث جرت مصادرة 3 أطنان من الخضروات والفواكه والبسطات والعربات المخالفة، بنطاق الجامعة.

وفي ذات السياق، رصد الفرق الميدانية التابعة لبلدية البلد أكثر من 3 أطنان من الخضروات بعد إتلاف 18 بسطة عشوائية متنوعة، حيث تواصل البلدية جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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