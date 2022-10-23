وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ، للعمل بأفرع القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية:

أفرع القوات المسلحة:

القوات المسلحة السعودية. القوات البرية الملكية السعودية. القوات الجوية الملكية السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. قوة الصواريخ الاستراتيجية. الخدمات الطبية للقوات المسلحة. قيادة القوات المشتركة.

شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع:

1. الشروط الخاصة بالرجال: