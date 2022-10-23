وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية (التجنيد الموحد) للعام 1444هـ، للعمل بأفرع القوات المسلحة – وفقاً للتفاصيل التالية:
أفرع القوات المسلحة:
- القوات المسلحة السعودية.
- القوات البرية الملكية السعودية.
- القوات الجوية الملكية السعودية.
- القوات البحرية الملكية السعودية.
- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
- قوة الصواريخ الاستراتيجية.
- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
- قيادة القوات المشتركة.
شروط التقديم على التجنيد الموحد بوزارة الدفاع:
1. الشروط الخاصة بالرجال:
- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
- أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
- أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
- أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
- -أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
– التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس (رجال):
- إدارة أنظمة الشبكات.
- البرمجة وعلوم الحاسب.
- التمريض.
- الجودة في التمريض.
- طب الطواري.
- مساعد طب الأسنان.
- تعليم التمريض.
- علوم بحوث تمريض.
- القانون.
- العلاقات العامة.
- نظم المعلومات الإدارية.
- الموارد البشرية.
- المحاسبة.
- علوم الحاسب الالي (تربوي).
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة الحاسب الآلي.
- هندسة الإلكترونيات والاتصالات.
- هندسة الشبكات.
- هندسة المساحة.
- الرياضيات.
- الإذاعة والتلفزيون والفيلم.
- اللغة الإنجليزية (عام).
- اللغة الإنجليزية وآدابها.
- اللغة الإنجليزية والترجمة.
- التربية البدنية.
– التخصصات المطلوبة لحملة الدبلوم (رجال):
- الإدارة مكتبية.
- إدارة الأعمال.
- إدارة المستودعات.
- المحاسبة.
- إدارة أنظمة الشبكات.
- الدعم الفني.
- البرمجة وعلوم الحاسب.
- هندسة البرمجيات.
- أجهزة سمعية ومرئية.
- الكهرباء الإنشائية.
- الكهرباء الصناعية.
- الإلكترونيات.
- ميكانيكا السيارات.
- تبريد وتكييف الهواء.
- اللحام.
- سمكرة السيارات.
- دهان وتلميع السيارات.
- الرسم والخط.
- الهندسة المعمارية.
- هندسة الإنشاءات.
- هندسة الميكاترونكس.
- الإنشاءات المدنية.
- المساحة.
- الدفاع المدني.
- الصحة والسلامة المهنية.
- الطباعة.
- الإدارة الفندقية.
- إنتاج الطعام (الطهي).
- الهندسة الكيميائية.
- الهندسة الكهربائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- هندسة الحاسب الالي.
- هندسة الإلكترونيات والاتصالات.
- هندسة الشبكات.
- هندسة الطيران.
- المحركات والمركبات.
– التخصصات المطلوبة لحملة الثانوية (رجال):
- الثانوية العامة والتجارية و الثانوية الصناعية.
5- التخصصات المطلوبة لحملة الثانوية (نساء):
- الثانوية العامة والتجارية.
ملاحظة:
– تعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للفترة السابقة (للاستعلام).
مواعيد التقديم على التجنيد الموحد:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م، كما يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
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