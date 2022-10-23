الأرصاد تتوقع حالة مطرية بدءًا من الغد.. تشمل 5 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة مطرية ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتفصيلا توقع المركز -بمشيئة الله- استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.

وتقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

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