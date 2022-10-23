الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
7 تمارين مهمة لغير القادرين على الحركة
وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية
أمانة جدة: مصادرة 5 أطنان من الخضروات والفواكه
فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل.. رابط التقديم
الأرصاد تتوقع حالة مطرية بدءًا من الغد.. تشمل 5 مناطق
تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

الرئيسية

 /

صحة

 /

7 تمارين مهمة لغير القادرين على الحركة

7 تمارين مهمة لغير القادرين على الحركة

7 تمارين مهمة لغير القادرين على الحركة
٠٨:٢٤:١٥ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حدد متخصصون، أنواعا من التمارين، تناسب غير القادرين على الحركة، الذين اضطروا إلى البقاء في الفراش لفترة طويلة، بسبب حادث أو مرض معين.

 

منع ضمور العضلات

وتفيد هذه التمارين البسيطة، في تحريك العضلات وتقويتها، بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، كما تحول دون حدوث ضمور العضلات.

كما تساعد التمارين في تحسين الحالة النفسية والعقلية للمرضىت وتشعرهم بقدرتهم على الحركة وإنجاز الأعمال، مما يساعد على شفاءهم بشكل سريع.

اقرأ أيضا:

دراسة: تناول الشاي والقهوة قبل التمارين يصيب بهذا المرض الخطير

والتمارين المقترحة هي:

1- تمارين الرأس والرقبة

يبدأ المريض في إدارة الرأس من اليمين إلى اليسار وبالعكس، مع مراعاة أن تكون الحركة بلطف وحذر شديدين.

2- رفع الكتفين

هو تمرين مثالي، يتمثل برفع الكتفين إلى مستوى الأذنين، وغالبًا ما يكون نطاق هذه الحركة محدودًا. لذلك، من الأفضل، عندما ترفع كتفيك، الإبقاء عليها مرفوعة لبضع ثوان قبل العودة إلى الوضع الأصلي.

3- دفع الذراع وتدوير المعصم

يعد هذا أحد التمارين الأساسية لطريحي الفراش، في وضع الجلوس أو الاستلقاء على السرير، يجب مد الذراع وكأنك تدفع شيئا ما، بعد القيام بذلك ثلاث مرات، يجب التوقف والبدء في تدوير المعصمين معاً أو فرادى.

4- ثني الكاحل

الفكرة هي أن تساعد الشخص على ثني قدميه بحيث تواجه أصابع القدم السقف مع رفع الساق، حسب “القبس”.

5- تحريك الكاحل دائريا

يمكن أن يكون الشخص مستلقيًا أو جالسًا وساقاه مستقيمتين، ثم البدء برفع الساق قليلًا، ثم تدوير كل من الكاحلين من اليمين إلى اليسار بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة.

يمكنك تكرار ذلك، ولكن في الاتجاه المعاكس حوالي أربع مرات في كل اتجاه. ويمكن تنفيذ الحركة لكلا الكاحلين في نفس الوقت أو لكل منهما بشكل منفصل.

6- رفع الساقين

الهدف من هذه الحركة هو أن تأخذ إحدى ساقي المريض وترفعها قليلاً إلى أعلى بحذر شديد. ثم أنزل الساق بحذر أيضا. كرر هذا مع الساق الأخرى. ينصح بشدة القيام بهذا التمرين أثناء الجلوس وأثناء الاستلقاء.

7- تحريك أصابع القدم

الهدف هو أن تساعد الشخص في كل حركة. يتكون التمرين من ثني كل من أصابع قدم المريض ومدها للخلف ثم للأمام.

الكلمات الدلالية:
العمليات الجراحية الكبرى تقوية العضلات تمارين جسدية ضمو العضلات غير القادرين على الحركة

مواد ذات صلة

المزيد
6 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

6 خطوات لتبريد الجسم في حالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

٠٤:٢٧ م، الأربعاء، ١٣ يوليو ٢٠٢٢
كيف تواجه «الإسهال» لدى طفلك؟

كيف تواجه «الإسهال» لدى طفلك؟

٠٢:٤٧ م، الأربعاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٧
الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام

الغذاء والدواء تحذر من خطورة الإفراط في استخدام ملح الطعام

٠٨:٤٥ م، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
خبيرة تغذية: تناول اللوز يوقف الجلطات ويُنظّم الضغط

خبيرة تغذية: تناول اللوز يوقف الجلطات ويُنظّم الضغط

٠٣:٠٧ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *