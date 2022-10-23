7 تمارين مهمة لغير القادرين على الحركة

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حدد متخصصون، أنواعا من التمارين، تناسب غير القادرين على الحركة، الذين اضطروا إلى البقاء في الفراش لفترة طويلة، بسبب حادث أو مرض معين.

منع ضمور العضلات

وتفيد هذه التمارين البسيطة، في تحريك العضلات وتقويتها، بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، كما تحول دون حدوث ضمور العضلات.

كما تساعد التمارين في تحسين الحالة النفسية والعقلية للمرضىت وتشعرهم بقدرتهم على الحركة وإنجاز الأعمال، مما يساعد على شفاءهم بشكل سريع.

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والتمارين المقترحة هي:

1- تمارين الرأس والرقبة

يبدأ المريض في إدارة الرأس من اليمين إلى اليسار وبالعكس، مع مراعاة أن تكون الحركة بلطف وحذر شديدين.

2- رفع الكتفين

هو تمرين مثالي، يتمثل برفع الكتفين إلى مستوى الأذنين، وغالبًا ما يكون نطاق هذه الحركة محدودًا. لذلك، من الأفضل، عندما ترفع كتفيك، الإبقاء عليها مرفوعة لبضع ثوان قبل العودة إلى الوضع الأصلي.

3- دفع الذراع وتدوير المعصم

يعد هذا أحد التمارين الأساسية لطريحي الفراش، في وضع الجلوس أو الاستلقاء على السرير، يجب مد الذراع وكأنك تدفع شيئا ما، بعد القيام بذلك ثلاث مرات، يجب التوقف والبدء في تدوير المعصمين معاً أو فرادى.

4- ثني الكاحل

الفكرة هي أن تساعد الشخص على ثني قدميه بحيث تواجه أصابع القدم السقف مع رفع الساق، حسب “القبس”.

5- تحريك الكاحل دائريا

يمكن أن يكون الشخص مستلقيًا أو جالسًا وساقاه مستقيمتين، ثم البدء برفع الساق قليلًا، ثم تدوير كل من الكاحلين من اليمين إلى اليسار بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة.

يمكنك تكرار ذلك، ولكن في الاتجاه المعاكس حوالي أربع مرات في كل اتجاه. ويمكن تنفيذ الحركة لكلا الكاحلين في نفس الوقت أو لكل منهما بشكل منفصل.

6- رفع الساقين

الهدف من هذه الحركة هو أن تأخذ إحدى ساقي المريض وترفعها قليلاً إلى أعلى بحذر شديد. ثم أنزل الساق بحذر أيضا. كرر هذا مع الساق الأخرى. ينصح بشدة القيام بهذا التمرين أثناء الجلوس وأثناء الاستلقاء.

7- تحريك أصابع القدم

الهدف هو أن تساعد الشخص في كل حركة. يتكون التمرين من ثني كل من أصابع قدم المريض ومدها للخلف ثم للأمام.