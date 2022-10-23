الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة
وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)
سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن
قبل انتهاء صلاحيتها بـ 7 أيام .. الجوازات توضح طريقة تمديد تأشيرة الزيارة وشروطها
موقف مؤثر.. كويتية تقدم نفسها للمحكمة بدلًا من ابنها وهذا ما فعله القاضي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
٠٨:٠٣:٠٦ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

وجاءت القواعد كالتالي:

1- ترخيص الخبراء وتصنيفهم والشروط الواجب توافرها في الخبير.
2- تأهيل الخبراء.
3- بيانات الترخيص.
4- التزامات الخبير.
5- إجراءات التفتيش على أعمال الخبراء.
5- أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.

اقرأ أيضًا:

بتوجيهٍ من وزير العدل.. اكتمال التحول الرقمي في المحكمة العليا

الكلمات الدلالية:
تنظيم شؤون الخبرة قواعد الخبرة لمحاكم السعودية وزارة العدل

مواد ذات صلة

المزيد
«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

«فتح الشام» تتبنى قتل وإصابة 16 مستشارًا روسيًا بدمشق

٠٢:٤٢ ص، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧
حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: أرباح الأسهم لا تؤثر على صرف الدعم بهذه الحالة

٠٨:٢٨ ص، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
لهذا السبب.. أوكرانيا تطالب مواطنيها مغادرة هذه المنطقة فورًا

لهذا السبب.. أوكرانيا تطالب مواطنيها مغادرة هذه المنطقة فورًا

٠٨:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
عاجل.. برئاسة ولي العهد.. تكليف عبدالعزيز العريفي رئيسًا تنفيذيًا لبرنامج “شريك”

عاجل.. برئاسة ولي العهد.. تكليف عبدالعزيز العريفي رئيسًا تنفيذيًا لبرنامج “شريك”

٠٢:٣١ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *