تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

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وافق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.

وجاءت القواعد كالتالي:

1- ترخيص الخبراء وتصنيفهم والشروط الواجب توافرها في الخبير.

2- تأهيل الخبراء.

3- بيانات الترخيص.

4- التزامات الخبير.

5- إجراءات التفتيش على أعمال الخبراء.

5- أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.

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