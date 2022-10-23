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فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل.. رابط التقديم
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فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل.. رابط التقديم

فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل.. رابط التقديم

فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل.. رابط التقديم
٠٨:١٣:٠٠ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت الكلية التقنية للبنين بطبرجل باستقبال طلبات القبول على برامج الدبلوم الصباحي، وذلك لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أقسام الكلية ومميزاتها

وأوضحت الكلية التقنية بطبرجل أن في الأقسام العامة هي 4 أقسام، وتخصصاتها: الدعم الفني، الإدارة المكتبية، ميكانيكا السيارات، القوى الكهربائية.

وأفادت الكلية أن المتدرب يمنح مكافأة شهرية قدرها 990 ريالًا، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 2 ربيع الآخر على البوابة الإلكترونية للقبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: ( هنا ).

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الكليات التقنية تستعد لاستقبال طلابها

وبدأت الكليات التقنية في صامطة، وطريف، والأحساء، وجازان، والحناكية، فتح باب القبول استعدادا لاستقبال طلابها للفصل الدراسي الثاني.

وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام، سيكون متاحاً في تخصصات تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية إدارة أنظمة الشبكات، وتقنيات محاسبية، وتقنية الإنشاءات المدنية، وتقنية الإنشاءات المعمارية، وتقنية المساحة.

ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، مبينا أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية.

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