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وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)
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وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)

وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)

وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)
٠٧:٥٣:٤٠ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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واصل – فريق التحرير:

انفعل وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، على مراسل لإحدى الصحف المحلية.

وقال جبريل إبراهيم، خلال لقائه رجال أعمال ومستثمرين في الغرفة التجارية بولاية الخرطوم بسبب أزمة الضرائب والرسوم، إن الصادر مربوط بالوارد.

وأضاف لمراسل صحيفة محلية: “اسكت يا أخي واسمع مني.. الصادر مربوط بالوارد، وما في أحد سيشتري بسعر أعلى”.

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الكلمات الدلالية:
السودان صحيفة محلية مراسل وزير المالية

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