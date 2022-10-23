وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)

واصل – فريق التحرير:

انفعل وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، على مراسل لإحدى الصحف المحلية.

وقال جبريل إبراهيم، خلال لقائه رجال أعمال ومستثمرين في الغرفة التجارية بولاية الخرطوم بسبب أزمة الضرائب والرسوم، إن الصادر مربوط بالوارد.

وأضاف لمراسل صحيفة محلية: “اسكت يا أخي واسمع مني.. الصادر مربوط بالوارد، وما في أحد سيشتري بسعر أعلى”.

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