سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن

تواصل- واس:

شاركت سفارة المملكة لدى إيرلندا – بالتعاون مع الطلبة السعوديين – في البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) لعام 2022م، الذي يقام سنوياً في العاصمة دبلن.

وشهد جناح المملكة – الذي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة ـ، بالإضافة إلى المنتجات الوطنية والمأكولات الشعبية السعودية – تفاعلاً كبيراً من قبل الزائرين والحضور من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إيرلندا والشعب الإيرلندي.

ونيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا، أكد المستشار في سفارة المملكة عبدالسلام المشيطي أن المشاركة تأتي من منطلق اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية، فهي سبّاقة إلى إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

ويعد البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) منظمة طوعية لجمع التبرعات تابعة للسلك الدبلوماسي في دبلن، حيث تشهد سنوياً مشاركة ما يزيد على 50 سفارة وهيئة دولية معتمدة لدى إيرلندا.