الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
فتح باب القبول بالكلية التقنية بطبرجل.. رابط التقديم
الأرصاد تتوقع حالة مطرية بدءًا من الغد.. تشمل 5 مناطق
تعرف على القواعد الجديدة الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة
وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)
سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن

الرئيسية

 /

محليات

 /

سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن

سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن

سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن
٠٧:٥١:٥٤ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

شاركت سفارة المملكة لدى إيرلندا – بالتعاون مع الطلبة السعوديين – في البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) لعام 2022م، الذي يقام سنوياً في العاصمة دبلن.

وشهد جناح المملكة – الذي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة ـ، بالإضافة إلى المنتجات الوطنية والمأكولات الشعبية السعودية – تفاعلاً كبيراً من قبل الزائرين والحضور من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إيرلندا والشعب الإيرلندي.

ونيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا، أكد المستشار في سفارة المملكة عبدالسلام المشيطي أن المشاركة تأتي من منطلق اهتمام المملكة بالأعمال الخيرية، فهي سبّاقة إلى إغاثة المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

ويعد البازار الدبلوماسي الخيري الدولي (ICB) منظمة طوعية لجمع التبرعات تابعة للسلك الدبلوماسي في دبلن، حيث تشهد سنوياً مشاركة ما يزيد على 50 سفارة وهيئة دولية معتمدة لدى إيرلندا.

الكلمات الدلالية:
إيرلندا بازار دبلوماسي دبلن سفارة المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بموجة باردة جدا على «الرياض» غدًا

توقعات بموجة باردة جدا على «الرياض» غدًا

٠٦:٢٨ م، السبت، ٢٧ يناير ٢٠١٨
بدون شهادة الفحص.. «المرور» يوضح آلية إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات إلكترونياَ

بدون شهادة الفحص.. «المرور» يوضح آلية إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات إلكترونياَ

١١:١٣ ص، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٠
بسبب استغلال شركة تأمين.. لجنة المستشفيات بـ«غرفة جدة» تستنجد بـ«الصحة»

بسبب استغلال شركة تأمين.. لجنة المستشفيات بـ«غرفة جدة» تستنجد بـ«الصحة»

٠٢:٥٤ ص، الأثنين، ١٨ ديسمبر ٢٠١٧
الرياض.. «العريفي» يكشف تفاصيل وفاة 3 من أقاربه في حريق بمنزلهم (فيديو)

الرياض.. «العريفي» يكشف تفاصيل وفاة 3 من أقاربه في حريق بمنزلهم (فيديو)

٠٩:٠١ م، السبت، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *