الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة
وزير عربي ينفعل على مراسل: اسكت يا أخي (فيديو)
سفارة المملكة لدى إيرلندا تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري في دبلن
قبل انتهاء صلاحيتها بـ 7 أيام .. الجوازات توضح طريقة تمديد تأشيرة الزيارة وشروطها
موقف مؤثر.. كويتية تقدم نفسها للمحكمة بدلًا من ابنها وهذا ما فعله القاضي
رئيس جامعة شقراء يكرم شابا أنقذ طفلا من خزان صرف صحي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة

«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة

«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة
٠٧:٥٤:١٤ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت هيئة الغذاء والدواء، من ضبط منتجات غير مسجلة تباع بمحل خردوات في جدة، بلغ إجمالي وزنها نحو 6 آلاف و 72 كيلوجراما.

ضبط المنتجات والتعامل مع المنشأة

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها رصدت منتجات مبيد صحة عامة غير مسجلة، تباع بمحل خردوات في جدة، بلغت كميتها 109 ألفا و420 مغلف، بإجمالي وزن حوالي 6072 كجم.

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء»: ضبط 28 ألف منتج بيطري مخالف داخل مزرعة بالأحساء

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم ضبط وحجز المنتجات وجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات

كانت هيئة الغذاء والدواء أصدرت النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات (6.1) لتسهيل عمليات تصنيف المنتجات التي قد تخضع لتنظيمات وتشريعات قطاعات الهيئة.

ويهدف هذا الدليل لتقديم تصنيف حول منتجات معينة أو فئة من المنتجات من المنظور الحالي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وما إذا كان ينبغي أن تكون خاضعة للتنظيمات التشريعية والرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا سيما المنتجات التي يصعب تصنيفها والتي قد تكون على الخط الحدودي بين أنظمة قطاعات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

بينما لا يقدم الدليل أية معلومات حول تصنيف المخاطر الأجهزة والمنتجات الطبية ومن أجل ذلك قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطوير هذا الدليل الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات.

الكلمات الدلالية:
إمارة مكة المكرمة الغذاء والدواء جدة ضبط منتجات مجهولة

مواد ذات صلة

المزيد
صَد هجوم حوثي وقتل 35 متمرداً على الشريط الحدودي بجازان

صَد هجوم حوثي وقتل 35 متمرداً على الشريط الحدودي بجازان

٠٤:٠٦ م، الخميس، ٠٣ ديسمبر ٢٠١٥
«البلديات»: 200 ألف وحدة وبرج لإضاءة العاصمة المقدسة والمشاعر خلال الحج (صور)

«البلديات»: 200 ألف وحدة وبرج لإضاءة العاصمة المقدسة والمشاعر خلال الحج (صور)

٠٤:١٦ م، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠١٦
حائل.. حريق بشقة مقيم أثناء تعبئة مدفأة كيروسين في وضع التشغيل (صور)

حائل.. حريق بشقة مقيم أثناء تعبئة مدفأة كيروسين في وضع التشغيل (صور)

١٢:١٤ ص، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
بـ 775 مليون دولار.. “البنتاجون” يُعلن رسميًا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

بـ 775 مليون دولار.. “البنتاجون” يُعلن رسميًا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

٠٨:٤٣ م، الجمعة، ١٩ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *