«الغذاء والدواء» تضبط أكثر من 100 ألف منتج مجهولا بجدة

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تمكنت هيئة الغذاء والدواء، من ضبط منتجات غير مسجلة تباع بمحل خردوات في جدة، بلغ إجمالي وزنها نحو 6 آلاف و 72 كيلوجراما.

ضبط المنتجات والتعامل مع المنشأة

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها رصدت منتجات مبيد صحة عامة غير مسجلة، تباع بمحل خردوات في جدة، بلغت كميتها 109 ألفا و420 مغلف، بإجمالي وزن حوالي 6072 كجم.

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وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم ضبط وحجز المنتجات وجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات

كانت هيئة الغذاء والدواء أصدرت النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات (6.1) لتسهيل عمليات تصنيف المنتجات التي قد تخضع لتنظيمات وتشريعات قطاعات الهيئة.

ويهدف هذا الدليل لتقديم تصنيف حول منتجات معينة أو فئة من المنتجات من المنظور الحالي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وما إذا كان ينبغي أن تكون خاضعة للتنظيمات التشريعية والرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا سيما المنتجات التي يصعب تصنيفها والتي قد تكون على الخط الحدودي بين أنظمة قطاعات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

بينما لا يقدم الدليل أية معلومات حول تصنيف المخاطر الأجهزة والمنتجات الطبية ومن أجل ذلك قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتطوير هذا الدليل الدليل الإرشادي لتصنيف المنتجات.