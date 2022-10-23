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النيابة العامة توضح عقوبة إصدار شيك ليس مقابل للوفاء

النيابة العامة توضح عقوبة إصدار شيك ليس مقابل للوفاء

النيابة العامة توضح عقوبة إصدار شيك ليس مقابل للوفاء
٠٦:٢٨:٢٦ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة أن سوء النية يتوافر في جريمة إصدار شيك ليس مقابل للوفاء بمجرد علم الساحب مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه.

عقوبة استرداد مقابل الوفاء

وأفادت النيابة العامة بأن كل من أقدم بسوء نية على استرداد مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، وكان ذلك بعد إعطاء الشيك، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

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الحماية من التزوير

وفي سياق منفصل، شدد مصدر بالنيابة العامة على حماية التعاملات الحكومية من الجناية، وأن الاعتداء على المحررات الرسمية بالتزوير يُعتبر من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف وتستوجب المساءلة الجزائية المشددة.

ونوّه المصدر بأن الحماية العدلية من التزوير، تشمل المحررات الورقية والإلكترونية، وكل الأختام والعلامات والطوابع، وكان من شأن التزوير التسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

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