استشاري يكشف عن طعام شائع يحمي من الإصابة بالسكري

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كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، عن أنواع من الأطعمة التي تعد غذاءًا صحيًا لها فوائد كثيرة وتحمي أو تقلل من الإصابة بمرض السكري.

وقال “النمر” في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الشوفان غذاء صحي، وأنّ “تناول الحبوب الكاملة بانتظام يساعد في تخفيف الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري”.

وأوضى الاستشاري، باختيار الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة؛ مثل: خبز القمح الكامل بنسبة 100٪، والشوفان، والأرز البني”.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في تقرير لها أن تناول نظام غذائي غني بالألياف، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وسرطان القولون، والموت.

كما أن تناول الألياف يحمي من داء السكري من النوع الثاني، وقد يساعد تناول الألياف القابلة للذوبان، مثل الألياف الموجودة في الخضراوات، والفواكه، وخصوصًا في البقوليات، في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون داء السكري، وتوجد الألياف في كثير من حبوب الإفطار، والفواكه، والخضراوات.

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