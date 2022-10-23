الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكلية التقنية بصامطة تبدأ التسجيل للفصل التدريبي الثاني
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الكلية التقنية بصامطة تبدأ التسجيل للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية بصامطة تبدأ التسجيل للفصل التدريبي الثاني

الكلية التقنية بصامطة تبدأ التسجيل للفصل التدريبي الثاني
٠٦:١٩:٥٩ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

بدأت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم، التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، عبر “بوابة قبولي” في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:https://adm.tvtc.gov.sa/registration .

وأوضح عميد الكلية محمد بن حسين طليس، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام، سيكون متاحاً في تخصصات تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم، وتقنية إدارة أنظمة الشبكات، وتقنيات محاسبية، وتقنية الإنشاءات المدنية، وتقنية الإنشاءات المعمارية، وتقنية المساحة.

ودعا عميد الكلية المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ” بوابة قبولي ” وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها، مبينا أن ترشيح القبول سيرسل عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بعد مراجعته لمقر الكلية.

الكلمات الدلالية:
السعودية الكلية التقنية صامطة فتح القبول

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