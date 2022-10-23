الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
هل تفويض قيادة المركبة يحمي من تسجيل المخالفات؟ «المرور» يجيب
مع حلول الشتاء.. كيف تحمي نفسك من الإنفلونزا؟
إندونيسيا تتصدر.. 1.4 مليون معتمر قدموا للمدنية حتى يوم أمس
ماذا تعرف عن فرقة «النسور الصارخة» الأمريكية المنتشرة في أوروبا
تحذير عاجل من «الحياة الفطرية»: توقفوا عن إطعام قرود البابون
“الزراعة” تطرح 4 فرص استثمارية في متنزه ثادق بالرياض.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هل تفويض قيادة المركبة يحمي من تسجيل المخالفات؟ «المرور» يجيب

هل تفويض قيادة المركبة يحمي من تسجيل المخالفات؟ «المرور» يجيب

هل تفويض قيادة المركبة يحمي من تسجيل المخالفات؟ «المرور» يجيب
٠٦:١٧:١٤ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن التفويض يحدد المسؤول عن قيادة المركبة، ويحمي مالك المركبة من تسجيل المخالفات.

جاء ذلك في رد من المرور على سؤال مغرد قال فيه “هل أقدر أحول مخالفة حمل جوال على السائق بدلاً من صاحب السيارة؟”.

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحباً بك، وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة، علماً أن التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها عليك”.

اقرأ أيضا:

تحذير مهم من «المرور» بشأن السير في هذه الطرقات

أهمية المسافة الآمنة

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، قائدي السيارات من عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات تجنبًا للحوادث.

وقال المرور، عب ”تويتر”، إن “المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية”.

كذلك حذرت الإدارة العامة للمرور، من بعض السلوكيات والممارسات السلبية على الطريق والتي تتسبب في الارتباك المروري.

وقال المرور: “تجنب السير ببطء في الطرق العامة لممارسة هذه السلوكيات:

1- تبادل أطراف الحديث.

2- الاستدلال على موقع معين.

3- مشادة حادث على الطريق.

اقرأ أيضًا:

تحذير مهم من «المرور» بشأن السير في هذه الطرقات

الكلمات الدلالية:
المرور تفويض قيادة مركبة قيادة المركبات مخالفات المرور

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بتجاوز الاقتصاد الأمريكي نظيره الصيني لأول مرة منذ 46 عامًا

توقعات بتجاوز الاقتصاد الأمريكي نظيره الصيني لأول مرة منذ 46 عامًا

٠٤:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
لاعب نادي «أرسنال» السابق يتأهل لنهائي مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية

لاعب نادي «أرسنال» السابق يتأهل لنهائي مسابقة القرآن الكريم والأذان العالمية

١٢:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٩ أبريل ٢٠٢٢
وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

٠٩:٤٧ ص، الأربعاء، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
الرئيس الأمريكي يغادر الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة

الرئيس الأمريكي يغادر الرياض بعد زيارة رسمية للمملكة

١٢:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٨ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *