سوق المكملات الغذائية يرتفع 655 مليون ريال

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ارتفع حجم الاستيراد في سوق المكملات الغذائية في المملكة، مما حقق نموا متزايدا، خلال الأعوام الخمسة الماضية بـ31.867 مليون كيلو جرام، بقيمة إجمالية تقارب 655.9 مليون ريال.

واردات 5 أعوام

واستوردت المملكة نحو 6.224.700 كيلو جرام من المكملات الغذائية، خلال عام 2017، بقيمة إجمالية بلغت 106.7 مليون ريال، وفي 2018 بلغ حجم الاستيراد 6.334.002 كيلو جرام بقيمة إجمالية بلغت نحو 132.3 مليون ريال، حسب “الاقتصادية”.

وبلغ حجم ما تم استيراده في 2019، أكثر من 5.735.767 كيلو جراما بمبلغ يقدر بـ 135.1 مليون ريال. وشهد 2020 زيادة في حجم الكمية المستورة لتبلغ 7.754.588 كيلو جراما بقيمة بلغت نحو 148.3 مليون ريال، قبل أن تنخفض قيمة الواردات إلى 133.6 مليون ريال في 2021، حيث تم استيراد نحو 5.817.952 كيلو جراما.

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5 دول استحوذت على النصيب الأكبر

وجاءت واردات المكملات الغذائية من 45 دولة استحوذت خمس دول على النصيب الأكبر خلال الأعوام الخمسة، من حيث قيمة ما تم استيراده، ففي 2021 بلغ إجمالي قيمة ما تم استيراده من المكملات الغذائية نحو 96.651.000 ريال، وهي تمثل 72.3 في المائة من إجمالي المبلغ المقدر 133.6 مليون ريال.

احتلت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي نحو 41.093 مليون ريال، الدنمارك 17.146 مليون ريال، بريطانيا 14.003 مليون ريال، نيوزيلندا 12.250 مليون ريال، ثم ألمانيا بنحو 12.157 مليون ريال، حيث تم الاستيراد في ذلك العام من 45 دولة.